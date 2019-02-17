"Як ти зі мною розмовляєш?", – Селезньов мав конфлікт з арбітром

Форвард Малаги Євген Селезньов мав суперечку з арбітром у матчі 26 туру Сегунди проти Райо Махадаонда (1:0).

Євген Селезньов дебютував в основному складі Малаги в матчі 26 туру Сегунди проти команди Райо Махадаонда.

Малага в дебютному матчі Селезньова в старті обіграла Райо Махадаонда – українець став одним із найгірших у команді

Під час поєдинку в українця стався конфлікт з головним арбітром зустрічі Хав'єром Вільянуевою, повідомляє eldesmarque. Незадоволений рішенням нападник сказав: "Як ти зі мною розмовляєш?" Фраза Селезньова потрапила в трансляцію.

Малага здобула мінімальну перемогу і вийшла на 2 сходинку в турнірній таблиці Сегунди, набравши 48 очок.