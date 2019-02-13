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Ді Марія: Вболівальники Манчестер Юнайтед іноді сприймають мене негативно, але я мав проблеми тільки з тренером

18:46 479 Читать на русском
Ді Марія: Вболівальники Манчестер Юнайтед іноді сприймають мене негативно, але я мав проблеми тільки з тренером
Анхель Ді Марія / Соцмережі

Хавбек ПСЖ Анхель Ді Марія розповів про стосунки з вболівальниками Манчестер Юнайтед.

"Було складно з першої хвилини, але я знав, що все так і буде. Я говорив це і раніше, але повторю знову: я ніколи не відгукувався погано про Манчестер Юнайтед і людях з клубу.

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Такі речі трапляються, вболівальники іноді сприймають тебе негативно. В Манчестер Юнайтед у мене були проблеми тільки з тренером", – цитує Ді Марію Cadena COPE.

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Нагадаємо, аргентинець виступав за англійський клуб з 2014 по 2015 рік, коли команду тренував Луї ван Гал. Під час матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між ПСЖ та Манчестер Юнайтед вболівальники "манкуніанців" жбурнули у Ді Марію пляшкою з пивом.

Ліга чемпіонів1/8 фіналуОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - ПСЖ: Вівторок 12 лютого 2019

Манчестер Юнайтед
Матч завершено
0 : 2
ПСЖ
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Теги
Ліга чемпіонів ПСЖ ПСЖ Манчестер Юнайтед - ПСЖ Анхель Ді Марія Анхель Ді Марія Луї ван Гал Луї ван Гал
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