"Орли" без проблем обіграли швейцарський Базель в контрольному поєдинку на зборах.

Лісабонська Бенфіка провела контрольну зустріч зі швейцарським Базелем, в якому здобула переконливу перемогу, завдяки трьом м'ячам в першій половині матчу.

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Знаковою ця гра стала для аргентинського півзахисника Анхеля Ді Марії, який нещодавно перейшов до рідного клубу – футболіст забив дебютний гол за "орлів" після повернення, відкривши рахунок у матчі. Ді Марія впевнено замкнув простріл партнера по команді, не залишивши шансів голкіперу суперника.

Зазначимо, що це не єдина результативна дія аргентинця в матчі – Анхель віддав результативну передачу на чеха Давіда Юрасека, який забив третій м'яч у ворота Базеля в кінцівці першого тайму.

Нагадаємо, Ді Марія повернувся в Бенфіку цього літа на правах вільного агента, підписавши контракт на один рік – до літа 2024.

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