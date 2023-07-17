"Орлы" без проблем обыграли швейцарский Базель в контрольном поединке на сборах.

Лиссабонская Бенфика провела контрольную встречу со швейцарским Базелем, в которой одержала убедительную победу благодаря трем мячам в первой половине матча.

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Знаковой эта игра стала для аргентинского полузащитника Анхеля Ди Марии, недавно перешедшего в родной клуб – футболист забил дебютный гол за "орлов" по возвращению, открыв счет в матче. Ди Мария уверенно замкнул прострел партнера по команде, не оставив шансов голкиперу соперника.

Отметим, что это не единственное результативное действие аргентинца в матче – Анхель отдал результативную передачу на чеха Давида Юрасека, забившего третий мяч в ворота Базеля в концовке первого тайма.

Напомним, Ди Мария вернулся в Бенфику этим летом на правах свободного агента, подписав контракт на один год – до лета 2024 года.

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