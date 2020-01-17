Ді Франко покинув Карпати та продовжить кар'єру в іншому клубі УПЛ

Аргентинський півзахисник Франціско Ді Франко змінив клубну прописку, покинувши львівський клуб.

Карпати оголосили про трансфер Франціско Ді Франко в СК Дніпро-1, повідомляє прес-служба львовського клубу у Facebook.

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"За період виступів "левів" у елітному дивізіоні лише п’ятеро іноземців виводили партнерів на поле з капітанською пов’язкою. Одним з цих гравців, які удостоїлися такої честі став саме Ді Франко. Львівський клуб дякує Франу за професійне ставлення до своїх обов’язків та самовіддану гру і бажає успіхів у подальшій кар’єрі", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що аргентинець приєднався до Карпат влітку 2017 року. Ді Франко вже підписав угоду з СК Дніпро-1, яка розрахована на 3 роки.

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