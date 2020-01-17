Ди Франко покинул Карпаты и продолжит карьеру в другом клубе УПЛ

Аргентинский полузащитник Франциско Ди Франко сменил клубную прописку, покинув львовский клуб.

Карпаты объявили о трансфере Франциско Ди Франко в СК Днепр-1, сообщает пресс-служба львовского клуба в Facebook.

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"За период выступлений "львов" в элитном дивизионе лишь пятеро иностранцев выводили партнеров на поле с капитанской повязкой. Одним из этих игроков, которые удостоились такой чести именно Ди Франко. Львовский клуб благодарит Фран за профессиональное отношение к своим обязанностям и самоотверженной игре и желает успехов в дальнейшей карьере", – говорится в сообщении.

Отметим, что аргентинец присоединился к Карпатам летом 2017 года. Ди Франко уже подписал соглашение с СК Днепр-1, которое рассчитано на 3 года.

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