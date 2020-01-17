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Карпати оголосили про відхід Понде

17 січня 16:35 1072 Читать на русском
Карпати оголосили про відхід Понде
Крістіан Понде / ФК Карпати

Львівський клуб оголосив про припинення співпраці з нападником Крістіаном Понде.

Сторони домовилися про припинення дії контракту за обопільною згодою, інформує офіційний сайт Карпат.

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У вересні 2018 року Понде підписав контракт із "зелено-білими" на 3 роки. За час виступів у Карпатах 24-річний вихованець лісабонського Спортінга зіграв 38 матчів і забив 9 голів. Влітку 2019 року він заявляв про бажання повернутися на батьківщину.

Нагадаємо, що Карпати пішли на зимову перерву в УПЛ на останньому місці турнірної таблиці. Клуб серйозно заборгував власним гравцям, тому вони відмовляються тренуватися у загальній групі і займаються індивідуально.

Карпати на дні: хто винен у провалі "зелено-білих" і як далі бути?

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