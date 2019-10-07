Ді Франческо звільнений із Сампдорії

Генуезька Сампдорія звільнила Еусебіо Ді Франческо з посади головного тренера команди.

50-річний фахівець втратив посаду керманича "блучерк'яті". Про це повідомляє офіційний сайт Сампдорії.

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Ді Франческо звільнили через невдалий старт сезону. Сампа під керівництвом екс-тренера Роми здобула лише одну перемогу в 7-ми турах Серії А і посідає останню сходинку в турнірній таблиці. У суботу генуезці безславно поступилися Вероні на виїзді (0:2), тому Ді Франческо відправили у відставку попри підписаний влітку 3-річний контракт.

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