toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ЗБІРНА УКРАЇНИ КОЛОС - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЄВРО-2020

Ді Франческо звільнений із Сампдорії

20:27 435 Читать на русском
Ді Франческо звільнений із Сампдорії
Еусебіо Ді Франческо / ФК Сампдорія

Генуезька Сампдорія звільнила Еусебіо Ді Франческо з посади головного тренера команди.

50-річний фахівець втратив посаду керманича "блучерк'яті". Про це повідомляє офіційний сайт Сампдорії.

Мілан з величезними труднощами здолав Дженоа, Верона перемогла Сампдорію, СПАЛ переграв Парму: 7-й тур Серії А, субота

Ді Франческо звільнили через невдалий старт сезону. Сампа під керівництвом екс-тренера Роми здобула лише одну перемогу в 7-ми турах Серії А і посідає останню сходинку в турнірній таблиці. У суботу генуезці безславно поступилися Вероні на виїзді (0:2), тому Ді Франческо відправили у відставку попри підписаний влітку 3-річний контракт.

Вакантне місце на Луїджі Ферраріс може посісти Стефано Піолі або Джузеппе Якіні.

Чемпіонський стиль Ліверпуля, Сіті імпотентний без де Брюйне, Ювентус навів лад, Кріш поцілував Дибалу – огляд вікенду

blog_ava
Зінченко отримав сигнал Гвардіоли та цікаві вердикти від англійських ЗМІ за унікальний для українця матч у Ман Сіті
19:20
7836
Теги
Італія Еусебіо Ді Франческо Еусебіо Ді Франческо Сампдорія Сампдорія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
17
год
:
16
хв
Бразилія
15:00
Сенегал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук