Мілан з величезними труднощами здолав Дженоа, Верона перемогла Сампдорію, СПАЛ переграв Парму: 7-й тур Серії А, субота

У домашньому матчі 7-го туру Серії А Мілан ледь здолав Дженоа, СПАЛ переграв Парму, а Сампдорія зазнала поразки у Вероні. Рахунок та звіт матчів читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2019/20, 7-й тур

СПАЛ – Парма – 1:0

Гол: Петанья, 31

Вилучення: Стрефецца, 70 (С)

Верона – Сампдорія – 1:0

Голи: Кумбулья, 9, Мурру, 81 (автогол)

Дженоа – Мілан – 1:2

Голи: Шьоне, 41 – Ернандес, 52, 57 (пен)

Вилучення: Сапонара, 45+2, Біраскі, 56 – Калабрія, 79, Кастільєхо, 90+4

У рамках 7-го туру Серії А Парма приїздила у гості до СПАЛа. Господарі вийшли уперед в середині першого тайму – Стрефецца несильно пробивав з кута штрафного майданчика, а Петанья підставив ногу в останній момент та дезорієнтував голкіпера – 1:0. Гості отримали чудовий шанс відігратись після вилучення Стрефецци на 70-й хвилині, але до фінального свистка рахунок у матчі більше не змінювався – у підсумку мінімальна перемога СПАЛа.

Верона у рідних стінах приймала Сампдорію, яка у поточному сезоні тримається у зоні вильоту. Розпочати ренесанс генуезцям не вдалося через ранній пропущений гол: на 9-й хвилині веронці заробили кутовий, Велозу виконав подачу, а Кумбулья замкнув – 1:0. Надалі команди час від часу обмінювалися небезпечними ударами, однак обидва голкіпери працювали надійно. Зрештою, по такій грі менш фартовими виявились гості: на 81-й хвилині Велозу подав зі штрафного з правого флангу, а Мурру ненароком зрізав м'яч у власні ворота – 2:0. Фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Верони.

У останньому поєдинку суботи Мілан зустрічався з передостанньою командою чемпіонату – Дженоа. Здавалося б, для міланців це гарний привід набрати очки, але до звітного матчу "россонері" й розташовувались не набагато вище (16-е місце), маючи лиш на один пункт більше, аніж сьогоднішній суперник. Доля Джампаоло на чолі Мілана вже давно висить на волосині через невтішні результати й мало хто вірив у бодай невеличке відродження у зустрічі з Дженоа, незважаючи на не надто сильного суперника.

Так і сталось. На 41-й хвилині господарі відкрили рахунок – Шьоне потужним ударом зі штрафного прошив Рейну, який після того, як не зміг відбити м'яч у ближній кут, лише розвів руками, але нікого такий розвиток подій особливо не здивував. Утім, по перерві гості таки забили – Тео Ернандес швидко розіграв стандарт, блискавично увірвався до чужого штрафного й з гострого кута розстріляв ворота Раду – 1:1. А вже за кілька хвилин "россонері" отримали ще й право на пенальті з червоною карткою Біраскі за гру рукою. Пенальті упевнено реалізував Кессьє, тож Мілану залишалось лише втримати рахунок, граючи проти десятьох генуезців. Утім, ближче до завершення матчу арбітр вирівняв склади – Калабрія отримав другу жовту й завчасно покинув поле. А на 90-й хвилині Шьоне міг рятувати для господарів нічию, але не зміг реалізувати пенальті! Божевільний матч, у якому Мілану неабияк щастить – 1:2 у підсумку.

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