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Ди Франческо уволен из Сампдории

20:27 38 Читати українською
Ди Франческо уволен из Сампдории
Эусебио Ди Франческо / ФК Сампдория

Генуэзская Сампдория уволила Эусебио Ди Франческо с поста главного тренера команды.

50-летний специалист потерял должность тренера "блучеркьяти". Об этом сообщает официальный сайт Сампдории.

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Ди Франческо уволили из неудачного старта сезона. Сампа под руководством экс-тренера Ромы одержала лишь одну победу в 7-ми турах Серии А и занимает последнюю строчку в турнирной таблице. В субботу генуэзцы бесславно уступили Вероне на выезде (0:2), поэтому Ди Франческо отправили в отставку несмотря на подписанный летом 3-летний контракт.

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Италия Эусебио Ди Франческо Эусебио ди Франческо Сампдория Сампдория
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