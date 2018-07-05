Ді Франческо прокоментував трансфер Наінгголана

Керманич італійської Роми Ейсебіо Ді Франческо вперше висловився щодо переходу бельгійського хавбека Раджі Наінгголана в Інтер.

"Було зроблено спільний вибір. Із гравцем у мене дуже хороші взаємини. На особистому рівні я бажаю йому всього найкращого. Щодо трансферної кампанії, то вона ще не завершена", – цитує Ді Франческо Il Centro.

Нагадаємо, що Наінгголан перейшов до Інтера за 24 млн євро. Бельгієць підписав із "чорно-синіми" 4-річний контракт із зарплатою 5 млн євро за сезон. Сам Раджа Наінгголан прокоментував перехід в Інтер, зазначивши, що перестав відчувати себе потрібним на Стадіо Олімпіко.

Півзахисник провів у складі Роми п'ять сезонів і був одним із лідерів команди. Раніше він грав за П'яченцу та Кальярі.

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