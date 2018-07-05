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Ди Франческо прокомментировал трансфер Наингголана

13:25 85 Читати українською
Ди Франческо прокомментировал трансфер Наингголана
Наингголан и Ди Франческо / Getty Images

Наставник итальянской Ромы Эусебио Ди Франческо впервые высказался относительно перехода бельгийского хавбека Раджи Наингголана в миланский Интер.

"Был сделан совместный выбор. С игроком у меня очень хорошие отношения. На личном уровне я желаю ему всего наилучшего. Относительно трансферной кампании, то она еще не завершена", – цитирует Ди Франческо Il Centro.

Напомним, что Наингголан перешел в Интер за 24 млн евро. Бельгиец подписал с "черно-синими" 4-летний контракт с зарплатой 5 млн евро в сезон. Сам Раджа Наингголан прокомментировал переход в Интер, отметив, что перестал чувствовать себя нужным на Стадио Олимпико.

Полузащитник провел в составе Ромы пять сезонов и был одним из лидеров команды. Ранее он играл за Пьяченцу и Кальяри.

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