Наінгголан прокоментував перехід в Інтер

Новоспечений гравець Інтера Раджа Наінгголан поділився враженнями після переходу в міланський клуб із Роми.

"Не очікував такого теплого прийому. Я радий, тепер мені потрібно досягти ще більших оплесків. Визнання вболівальників важливе для будь-якого гравця, це говорить про їх ентузіазм. Він переповнює і мене, сподіваюся, що разом ми будемо щасливі.

Інтер оголосив про трансфер Наінгголана

Лучано Спаллетті? Свій найкращий сезон я провів при ньому, сподіваюся, що вийде це повторити. Я в його розпорядженні, радий, що зможу попрацювати з ним знову.

Дуже важливо відчувати довіру з боку тренера та віце-президента Хав'єра Дзанетті. Завдяки їм я відчув себе потрібним, в Ромі я це перестав відчувати.

У мене був легкий вибір, хоч минуле і не забути. Я радий і смакую нову пригоду", – цитує Наінгголана Football Italia.