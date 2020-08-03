Ді Франческо очолив Кальярі

Сардинці на своєму офіційному сайті оголосили про призначення 50-річного фахівця.

Лонго оголосив про свій відхід з Торіно – він зміг залишити клуб в еліті

Контракт нового наставника розрахований до 30 червня 2022-го. Кальярі із 45 очками в активі завершив сезон на 14 сходинці Серії А. Роландо Маран видав чудовий старт – команда навіть боролася за Лігу чемпіонів, але ближче до середини кампанії посипалася. У березні острів'ян очолив Вальтер Дзенга, який і завершив сезон.

До слова, Еусебіо Ді Франческо залишався без роботи з жовтня 2019 року, коли був звільнений Сампдорією. Раніше він працював із Ромою, Сассуоло, Лечче, Пескарою і Віртус Ланчано. Саме під його керівництвом римляни здійснили божевільний камбек у чвертьфіналі Ліги чемпіонів 2017/18 проти Барселони – 1:4 на виїзді і 3:0 вдома.

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