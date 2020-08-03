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Лонго оголосив про свій відхід з Торіно – він зміг залишити клуб в еліті

10:55 - Читать на русском
Лонго оголосив про свій відхід з Торіно – він зміг залишити клуб в еліті
Морено Лонго / Getty Images

Головний тренер Торіно Морено Лонго підтвердив, що він покидає команду.

18’ Маттіас Сванберг
 
Сімоне Дзадза 66’
18’ Маттіас Сванберг
66’ Сімоне Дзадза

"Матч проти Болоньї (1:1) був для мене останнім. хочу подякувати всім за цю можливість.

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Разом з хлопцями та персоналом ми зробили щось важливе. Це досягнення оцінять лише з часом, коли всі усвідомлять, як у цьому сезоні ризикував Торіно. Бажаю клубу і його фанатам лише найкращого. Я поклав свою репутацію і зміг виконати завдання", – наводить слова Лонго Sky Sport Italia.

Нагадаємо, Торіно фінішував на 16 сходинці Серії А, випередивши зону вильоту всього на 5 очок. Очікується, що новим наставником "биків" стане екс-тренер Мілана Марко Джампаоло.

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Теги
Італія Болонья - Торіно Морено Морено Лонго Торіно Торіно
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