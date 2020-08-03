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Ди Франческо возглавил Кальяри

12:47 - Читати українською
Ди Франческо возглавил Кальяри
Эусебио Ди Франческо / АР

Новым главным тренером Кальяри ожидаемо стал Эусебио Ди Франческо.

Сардинцы на своем официальном сайте объявили о назначении 50-летнего специалиста.

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Контракт нового наставника рассчитан до 30 июня 2022-го. Кальяри с 45 очками в активе завершил сезон на 14 строчке Серии А. Роландо Маран выдал отличный старт – команда даже боролась за Лигу чемпионов, но ближе к середине кампании посыпалась. В марте островитян возглавил Вальтер Дзенга, который и завершил сезон.

К слову, Эусебио Ди Франческо оставался без работы с октября 2019 года, когда был уволен Сампдорией. Ранее он работал с Ромой, Сассуоло, Лечче, Пескарой и Виртус Ланчано. Именно под его руководством римляне совершили сумасшедший камбек в четвертьфинале Лиги чемпионов 2017/18 против Барселоны – 1:4 на выезде и 3:0 дома.

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Теги
Кальяри Кальяри Италия Эусебио Эусебио ди Франческо
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