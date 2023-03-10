Німецька футбольна ліга (DFL) хоче посилити правила, щоб інвестори не мали можливості отримати повний контроль над клубами.

Чинне правило 50+1 не дозволяє інвесторам контролювати більшу частину ради директорів. Це означає, що вболівальники важливіші за раду директорів – саме вони мають право голосу у вирішальних питаннях.

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Однак правило 50+1 не поширюється на деякі клуби, а саме на Вольфсбург, Хоффенхайм і Байєр. Так, Байєр і Вольфсбург звільнені від вищеназваного правила, оскільки їхні інвестори цікавилися клубами понад 20 років. Хоффенхайм уникнув цього правила через значні фінансові зобов'язання його власника, інвестора Дітмара Хоппа і через фінансування ним професійного та аматорського футболу в Німеччині.

На своєму офіційному сайті DFL заявила, що ці клуби продовжать грати в Бундеслізі та Бундеслізі 2, але повинні почати відповідати деяким критеріям, щоб зберегти свій статус.

Раніше власник Хоффенхайма Дітмар Хопп підтримав ініціативу DFL і заявив про бажання перетворити свій клуб на "традиційний".

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