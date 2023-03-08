Баварія готує продовження відразу 3 гравців – страшна травма не змінила статус чемпіона світу
Німецький клуб не збирається відпускати своїх найкращих гравців.
Захисник Лукас Ернандес отримав травму під час чемпіонату світу і вибув до кінця сезону, але це не зашкодило керівництву Баварії запропонувати йому нову угоду. В клубі вважають, що продовження француза – лише питання часу. Про це повідомляє Фабріціо Романо.
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За інформацією інсайдера, Баварія також хоче продовжити контракт Альфонсо Девіса, який закінчується в 2025 році, а також готує довгострокову пропозицію для Джамала Мусіали.
Канадець в цьому сезоні відіграв в 20 матчах та зробив чотири результативні передачі. Мусіала наразі один з найкращих бомбардирів в команді – 11 голів та 8 асистів. Нагадаємо, нещодавно Баварія продовжила контракт з Шупо-Мотінгом.
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