Захисник Лукас Ернандес отримав травму під час чемпіонату світу і вибув до кінця сезону, але це не зашкодило керівництву Баварії запропонувати йому нову угоду. В клубі вважають, що продовження француза – лише питання часу. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

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За інформацією інсайдера, Баварія також хоче продовжити контракт Альфонсо Девіса, який закінчується в 2025 році, а також готує довгострокову пропозицію для Джамала Мусіали.

Канадець в цьому сезоні відіграв в 20 матчах та зробив чотири результативні передачі. Мусіала наразі один з найкращих бомбардирів в команді – 11 голів та 8 асистів. Нагадаємо, нещодавно Баварія продовжила контракт з Шупо-Мотінгом.

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