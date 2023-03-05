У неділю 23-й тур чемпіонату Німеччини завершували два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 23-й тур

Байєр – Герта – 4:1

Голи: Азмун, 13, Фрімпонг, 21, Діабі, 61, Адлі, 73 – Люкебакіо, 67 (п.)

Вольфсбург – Айнтрахт – 2:2

Голи: Мармуш, 10, Герхардт, 43 – Коло Муані, 22, Н'Діка, 26

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У першому матчі дня Байєр розгромив Герту. Господарі ще до середини тайму забили два голи і пішли на перерву за комфортної переваги. Особливої уваги заслуговує другий м'яч, забитий Фрімпонгом. Ріхтер, після удару нідерландського захисника, здавалось, встиг зупинити м'яч на самісінькій ліній воріт, але не втримав рівновагу і сфера підступно перетнула межу.

По перерві Діабі з гострого кута влучно пробив поміж ніг Крістенсена, а згодом Адлі з лінії воріт потужним ударом добив берлінців. Між цими двома пострілами був гол престижу з пенальті від Люкебакіо, який лише підсолодив гіркоту поразки "Старої дами". Перемога підняла Байєр на дев'яту сходинку, Герта залишилась чотирнадцятою.

У ще одному поєдинку Вольфсбург і Айнтрахт влаштували справжню перестрілку. Мармуш вже на 10-й хвилині скористався помилкою кіпера, який вийшов далеко з воріт, і вивів "вовків" вперед. В середині тайму "орли" протягом чотирьох хвилин перевернули все з ніг на голову, забивши двічі. Однак на перерву команди пішли за рівного рахунку – Герхардт влучно замкнув навіс зі штрафного. Другий тайм голів не приніс. Як наслідок, Айнтрахт втратив шанс скористатись осічкою Фрайбурга і залишився шостим, Вольфсбург – восьмий.

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