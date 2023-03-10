Немецкая футбольная лига (DFL) хочет ужесточить правила, чтобы инвесторы не имели возможности получить полный контроль над клубами.

Существующее правило 50+1 не позволяет инвесторам контролировать большую часть совета директоров. Это означает, что болельщики важнее совета директоров - именно они имеют право голоса в решающих вопросах.

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Однако правило 50+1 не распространяется на некоторые клубы, а именно на Вольфсбург, Хоффенхайм и Байер. Так, Байер и Вольфсбург освобождены от вышеназванного правила, поскольку их инвесторы интересовались клубами более 20 лет. Хоффенхайм избежал этого правила из-за значительных финансовых обязательств его владельца, крупного инвестора Дитмара Хоппа и из-за финансирования им профессионального и любительского футбола в Германии.

На своём официальном сайте DFL заявила, что эти клубы продолжат играть в Бундеслиге и Бундеслиге 2, но должны начать соответствовать некоторым критериям, чтобы сохранить свой статус.

Ранее владелец Хоффенхайма Дитмар Хопп поддержал инициативу DFL и заявил о желании превратить свой клуб в "традиционный".

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