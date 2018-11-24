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Девіч вірить у повернення великого футболу до Харкова

14:28 200 Читать на русском
Девіч вірить у повернення великого футболу до Харкова
Марко Девіч / фото із соцмереж

Колишній форвард Металіста та збірної України Марко Девіч сподівається на повернення великого футболу в Харків за участю місцевої команди.

"Я щиро сподіваюся, що великий футбол – такий, яким він був в часи моїх виступів у Металісті, повернеться до Харкова.

Девіч повідомив, де хоче завершити кар'єру

Вірю, що з'являться нові футболісти, як Папа Гуйє, Едмар, Марко Девіч. Що для них співатимуть пісні, їх будуть порівнювати з нами, що ці футболісти поб'ють деякі рекорди, які ми встановили.

Я впевнений, що Харкову це потрібно, адже це місто любить футбол", – розповів Девіч в ефірі телеканалу "Футбол 1".

До слова, зараз Девіч виступає в Азербайджані у складі Сабаха, за який забив 5 голів у 4 матчах.

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