Девич верит в возвращение большого футбола в Харьков

Бывший форвард Металлиста и сборной Украины Марко Девич надеется на возвращение большого футбола в Харьков с участием местной команды.

"Я искренне надеюсь, что большой футбол – такой, каким он был во времена моих выступлений в Металлисте, вернется в Харьков.

Девич сообщил, где хочет завершить карьеру

Верю, что появятся новые футболисты, как Папа Гуйе, Эдмар, Марко Девич. Что для них будут петь песни, их будут сравнивать с нами, что эти футболисты побьют некоторые рекорды, которые мы установили.

Я уверен, что Харькову это нужно, ведь этот город любит футбол", – рассказал Девич в эфире телеканала "Футбол 1".

К слову, сейчас Девич выступает в Азербайджане в составе Сабаха, за который забил 5 голов в 4 матчах.

"Людей з палати вивозили на той світ". Екс-гравець Металіста і Карпат про "вівців", Великого Мазяра і 12 швів Шарана