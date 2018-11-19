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Девіч повідомив, де хоче завершити кар'єру

09:55 201 Читать на русском
Девіч повідомив, де хоче завершити кар'єру
Марко Девіч / ФФУ

Форвард азербайджанського Сабаха Марко Девіч розповів, де хотів би повісити бутси на цвях.

"Спілкувався з Чорноморцем і Металістом 1925, але вирішив ще пограти за кордоном. Якщо дозволить здоров'я, то, можливо, повернення відбудеться. Однозначно, якщо буду закінчувати, то в Україні", – сказав Девіч в ефірі програми Профутбол на каналі 2+2.

Девіч розповів про свої тренерські амбіції

Нагадаємо, український нападник сербського походження з 2006 по 2012 роки та з 2013 по 2014 роки виступав у складі харківського Металіста, також половину сезону 2012/2013 провів у Шахтарі.

Зараз Марко є нападником азербайджанського Сабаха, за який вже забив 5 голів.

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Теги
Світ Марко Девіч Марко Девіч Чорноморець Чорноморець Металіст 1925 Металіст 1925 Сабах Сабах
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