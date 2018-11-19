Девіч повідомив, де хоче завершити кар'єру

Іспанія — 10:30 406
-
Реал хоче підписати Педрінью, яким цікавиться Шахтар
-
Ліга націй: Швейцарія створила фантастичний камбек у матчі проти Бельгії та вийшла у плей-офф турніруЛіга націй — 18 лист 4349
-
Зозуля з Альбасете вирвали перемогу над Луго Кравця – Роман взяв участь у ключовій атаціІспанія — 18 лист 2288
-
Туреччина – Україна: Петряк пропустить матчЗбірна України — 18 лист 689
-
Ліга націй: Білорусь піднялась в дивізіон С, Австрія вирвала перемогу в матчі з Північною ІрландієюЛіга націй — 18 лист 1710
Всі новини