Девіч перебував за крок до переходу в Динамо – його зупинив Даріо Срна

Екс-форвард Металіста та збірної України Марко Девіч продовжує розкривати секрети своєї кар'єри в чемпіонаті України.

"Я спілкувався з президентом Динамо, ми практично про все домовилися. Але після цього мене набрав Даріо Срна і запитав, чи не хочу я пограти в Шахтарі. Я вибрав Шахтар.

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Я впевнений, що зробив правильно. Я знав – якщо щось в Шахтарі не вийде, мені буде легко повернутися в Металіст. А у випадку з Динамо я не був упевнений, що зроблю правильно.

З президентом Динамо ми спілкувалися, ще коли я був в дублі Металіста. Цей варіант був запасним, але цікавим", – сказав Девіч у програмі "Моя гра з Аллою Бублій".

Нагадаємо, у 2012 році Марко перейшов у Шахтар, але не зміг закріпитись у команді, після чого повернувся у Металіст.

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