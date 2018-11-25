Девич находился в шаге от перехода в Динамо – его остановил Дарио Срна

Экс-форвард Металлиста и сборной Украины Марко Девич продолжает раскрывать секреты своей карьеры в чемпионате Украины.

"Я общался с президентом Динамо, мы практически обо всем договорились. Но после этого меня набрал Дарио Срна и спросил, не хочу ли я поиграть в Шахтере. Я выбрал Шахтер.

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Я уверен, что поступил правильно. Я знал – если что в Шахтере не получится, мне будет легко вернуться в Металлист. А в случае с Динамо я не был уверен, что сделаю правильно.

С президентом Динамо мы общались, еще когда я был в дубле Металлиста. Этот вариант был запасным, но интересным", – сказал Девич в программе "Моя игра с Аллой Бублий".

Напомним, в 2012 году Марко перешел в Шахтер, но не смог закрепиться в команде, после чего вернулся в Металлист.

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