Девіч: Зараз я на 90% гравець, на 10% – тренер

Колишній форвард Металіста та збірної України Марко Девіч розповів про свої тренерські перспективи та поділився думками щодо закінчення кар'єри.

– Ти вже тренер?

– Майбутній тренер.

Девіч повідомив, де хоче завершити кар'єру

– Ти відчуваєш, що це твоя професія?

– Зараз я ще футболіст, я ще граю.

– На скільки відсотків ти гравець, а на скільки – тренер?

– Саме на сьогоднішній день на 90% – гравець, на 10 відсотків – тренер.

– Скільки б ти хотів ще пограти?

– Нещодавно мені виповнилося 35 років. Я на кожне тренування і гру виходжу, як на останню. Я розумію, що великі помилки, паузи і травми можуть вплинути на закінчення моєї кар'єри. Хотілося б ще порадувати себе і вболівальників – забити важливий гол, виграти гру. Одночасно з цим не хочеться, щоб останнє враження про Марко Девіча, якого всі знали, було "не дуже".

– Ти ще не відчув, що потрібно завершувати?

– Точно ні, – сказав Девіч у програмі "Моя гра з Аллою Бублій".

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