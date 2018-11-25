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Девіч зізнався, чому Ярославський відправив його в дубль Металіста, коли форвард перебував на піку форми

13:21 1762 Читать на русском
Девіч зізнався, чому Ярославський відправив його в дубль Металіста, коли форвард перебував на піку форми
Марко Девіч / Фото ФК Металіст

Екс-форвард Металіста Марко Девіч розповів, чому президент клубу Олександр Ярославський відправив його тренуватись з дублюючим складом, коли гравець був найкращим бомбардиром УПЛ.

"У мене закінчувався контракт. Тоді я був одним з провідних гравців команди, тому вирішив запросити зарплату, як у легіонерів.

У мене не було егоїзму. Не було такого: "Я забив десять голів, хтось забив чотири, а тому я повинен стати найбільш високооплачуваним гравцем в команді". Ми просто почали розмову. Я сказав, що треба переходити на інші суми. Переговори я вів сам, без агента.

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Коли я назвав суму, я не сказав, що має бути так і ніяк інакше. Я озвучив цифри в рамках розумного. Не було такого, що вся команда заробляла по 500-600 тисяч, а я вимагав три мільйони. Я не вимагав стільки, щоб мене вигнали. У мене не було мети йти в дубль.

Ярославський сказав, що я шантажую клуб – мене відправили в дубль. У той же час були куплені Бланко і Крістальдо, за яких клуб заплатив 15 мільйонів. Вони поїхали разом з командою на збори, а я – тренувався з дублем. І тільки коли в команді побачили, що дані футболісти не можуть себе знайти в команді, зі мною вирішили поговорити. Якби Бланко і Крістальдо в перших трьох іграх забили по чотири м'ячі, моя історія в Металісті закінчилася б", – сказав Девіч у програмі "Моя гра з Аллою Бублій".

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Теги
Металіст Металіст Марко Девіч Марко Девіч Джонатан Крістальдо Джонатан Крістальдо Олександр Ярославський
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