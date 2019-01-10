Десподов, яким цікавиться Динамо, заявив про готовність змінити клуб

Форвард ЦСКА Софія Кіріл Десподов розповів про готовність змінити клуб, якщо надійде вигідна пропозиція від з Англії.

"У пресі повідомляється, що я зацікавив клуби з Англії. Я не можу підтвердити це, але якщо подібна пропозиція надійде, то, гадаю, я зможу її прийняти.

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Я повинен перейти в інший чемпіонат, щоб проявити себе. Моя мрія – виграти багато трофеїв", – сказав Десподов Topsport.bg.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що до нападника ЦСКА Софія проявляє інтерес київське Динамо, Кардіфф, Астон Вілла та Мідлсбро.

В поточному сезоні 22-річний гравець збірної Болгарії забив 10 голів у 21 матчі в усіх турнірах. Також в його активі 1 гол за національну команду в Лізі націй.

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