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Динамо досі стежить за гравцем ЦСКА Десподовим – кияни проявляли інтерес до болгарина ще рік тому

15:10 377 Читать на русском
Динамо досі стежить за гравцем ЦСКА Десподовим – кияни проявляли інтерес до болгарина ще рік тому
Кіріл Десподов / фото: ФК ЦСКА Софія

Нападник софійського ЦСКА Кіріл Десподов продовжує цікавити київське Динамо.

Софійський ЦСКА вже в поточне трансферне вікно може попрощатись з Кірілом Десподовим. На 22-річного атакувального півзахисника, який може зіграти і на позиції форварда, претендують одразу кілька клубів – серед них київське Динамо, московський Спартак, а також Кардіфф, Астон Вілла та Мідлсбро, повідомляє Novsport.

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Крім того, серед претендентів на Десподова називають також балканські клуби. В поточному сезоні 22-річний гравець збірної Болгарії забив 10 голів у 21 матчі в усіх турнірах. Також в його активі 1 гол за національну команду в Лізі націй.

Цікаво, що Динамо хотіло підписати Десподова ще рік тому. За іронією долі, тоді конкуренцію киянам у боротьбі за гравця складав Олімпіакос, з яким команда Хацкевича зіграє в 1/16 фіналу Ліги Європи.

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