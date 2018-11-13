Десну перевірять на предмет фінансування "тітушок" під час Євромайдану

Генеральна прокуратура України перевірить документацію чернігівської Десни.

ГПУ отримала тимчасовий доступ до документів Десни через розслідування у справі екс-президента клубу Олексія Чеботарьова.

Павелко підозрюється у кримінальних справах за трьома статтями

У прокуратурі підозрюють, що з бюджету клубу могли бути виділені гроші на фінансування діяльності "тітушок" під час Євромайдану.

Зараз Чеботарьов знаходиться в розшуку Нацполіціі України. У жовтні минулого року він покинув пост президента Десни.

Нагадаємо, Чеботарьов звинувачується в порушенні наступних законів: "Умисне вбивство заручника або викраденої людини, здійснене за попередньою змовою осіб" (пункт 3, частина 2 статті 115 Кримінального кодексу України), "Тортури, учинені повторно за попередньою змовою осіб або з мотивів расової, національної або релігійної нетерпимості" (ч.2 статті 127 КК України) та "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинене організованою групою або яке призвело до тяжких наслідків" (ч.3 статті 146 КК України).

Чеботарьов залишив пост президента Десни через підозру в злочинах, його посаду зайняв депутат Київради Левін