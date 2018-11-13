Павелко підозрюється у кримінальних справах за трьома статтями

Президент Федерації футболу України Андрій Павелко може постати перед судом за серйозними звинуваченнями.

Проти діяльності президента ФФУ відкриті кримінальні справи за трьома статтями, повідомляє isport.

Франкова та адвоката Скупінського облили кефіром на прес-конференції "Корупція в українському футболі"

Про відкриті провадження повідомив адвокат Олег Скупинский на прес-конференції. НАБУ перевіряє діяльність Павелка за такими статтями як: "декларування недостовірної інформації", "незаконне збагачення", а також "зловживання владою і службовим становищем".

Національна поліція відкрила кримінальну справу за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою) ККУ.

ГПУ відкрила провадження за ч. 3 ст. 191 і ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинили тяжкі наслідки).