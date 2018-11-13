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Павелко підозрюється у кримінальних справах за трьома статтями

08:32 514 Читать на русском
Павелко підозрюється у кримінальних справах за трьома статтями
Андрій Павелко / Фото УНІАН

Президент Федерації футболу України Андрій Павелко може постати перед судом за серйозними звинуваченнями.

Проти діяльності президента ФФУ відкриті кримінальні справи за трьома статтями, повідомляє isport.

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Про відкриті провадження повідомив адвокат Олег Скупинский на прес-конференції. НАБУ перевіряє діяльність Павелка за такими статтями як: "декларування недостовірної інформації", "незаконне збагачення", а також "зловживання владою і службовим становищем".

Національна поліція відкрила кримінальну справу за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою) ККУ.

ГПУ відкрила провадження за ч. 3 ст. 191 і ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинили тяжкі наслідки).

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