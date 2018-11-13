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Десну проверят на предмет финансирования "титушек" во время Евромайдана

11:25 41 Читати українською
Десну проверят на предмет финансирования "титушек" во время Евромайдана
ФК Десна / Фото УПЛ

Генеральная прокуратура Украины проверит документацию черниговской Десны.

ГПУ получила временный доступ к документам Десны из-за расследования по делу экс-президента клуба Алексея Чеботарева.

Павелко подозревается в уголовных делах по трем статьям

В прокуратуре подозревают, что из бюджета клуба могли быть выделены деньги на финансирование деятельности "титушек" во время Евромайдана.

Сейчас Чеботарев находится в розыске Нацполиции Украины. В октябре прошлого года он покинул пост президента Десны.

Напомним, Чеботарев обвиняется в нарушении следующих законов: "Умышленное убийство заложника или похищенного человека, совершенное по предварительному сговору лиц" (пункт 3, часть 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины), "Пытки, совершенные повторно по предварительному сговору лиц или по мотивам расовой, национальной или религиозной нетерпимости "(ч.2 статьи 127 УК Украины) и "Незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенное организованной группой или повлекшее тяжкие последствия" (ч.3 статьи 146 УК Украины).

Чеботарев оставил пост президента Десны из-за подозрений в преступлениях, его должность занял депутат Киевсовета Левин

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