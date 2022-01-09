Десну можуть примусово понизити в класі або позбавити професіонального статусу, – спортивний юрист
Спортивний юрист Ілля Скоропашкін розповів про можливі санкції щодо Десни, які загрожують клубу через невиплату боргів.
"Умови контракту повинні дотримуватися. Це один із основоположних принципів ФІФА. Незалежно від того, чи задіяв футбольний клуб гравця для участі в офіційних матчах чи ні, дотримуватися умов контракту зобов'язані обидві сторони. Футболіст зобов'язаний тренуватися та не порушувати спортивний режим, а клуб – своєчасно та в повному обсязі виплачувати йому заробітну плату.
ФІФА зобов'язала Десну виплатити майже пів мільйона доларів екс-гравцю чернігівців – клубу загрожують серйозні санкції
Якщо клуб затримує виплати, гравець має право достроково розірвати контракт і вимагати компенсацію, яка зазвичай розраховується, виходячи з суми контракту, що залишилася. Це є стандартна практика органів футбольного правосуддя ФІФА.
У разі невиконання клубом рішення, ухваленого органами ФІФА, щодо виплати гравцю компенсації у встановлений термін, слідує автоматична санкція у вигляді заборони на реєстрацію нових гравців на національному та міжнародному рівнях до моменту повної виплати.
Якщо протягом трьох наступних заявних періодів клуб не виплатив присуджену суму в повному обсязі та немає угоди з гравцем про відстрочку виплати, дисциплінарні органи ФІФА будуть застосовувати більш жорсткі санкції у вигляді примусового зниження клубу в класі або позбавлення професійного статусу", – поділився Скоропашкін у коментарі meta-ratings.
Нагадаємо, Десна має заборгованість перед румунським гравцем Костянтином Дімою у розмірі 407 600 доларів. Румун підписав з Десною контракт у січні 2021 року терміном на 3,5 роки, але на полі провів лише хвилину, вийшовши на заміну у матчі проти Інгульця. У липні 2021 року клуб припинив співпрацю з гравцем.
"Хлопці кажуть, що на вулицю страшнувато виходити": вихованець Динамо про буремний Казахстан і школу виживання Раванеллі