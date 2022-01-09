"Умови контракту повинні дотримуватися. Це один із основоположних принципів ФІФА. Незалежно від того, чи задіяв футбольний клуб гравця для участі в офіційних матчах чи ні, дотримуватися умов контракту зобов'язані обидві сторони. Футболіст зобов'язаний тренуватися та не порушувати спортивний режим, а клуб – своєчасно та в повному обсязі виплачувати йому заробітну плату.

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Якщо клуб затримує виплати, гравець має право достроково розірвати контракт і вимагати компенсацію, яка зазвичай розраховується, виходячи з суми контракту, що залишилася. Це є стандартна практика органів футбольного правосуддя ФІФА.

У разі невиконання клубом рішення, ухваленого органами ФІФА, щодо виплати гравцю компенсації у встановлений термін, слідує автоматична санкція у вигляді заборони на реєстрацію нових гравців на національному та міжнародному рівнях до моменту повної виплати.

Якщо протягом трьох наступних заявних періодів клуб не виплатив присуджену суму в повному обсязі та немає угоди з гравцем про відстрочку виплати, дисциплінарні органи ФІФА будуть застосовувати більш жорсткі санкції у вигляді примусового зниження клубу в класі або позбавлення професійного статусу", – поділився Скоропашкін у коментарі meta-ratings.

Нагадаємо, Десна має заборгованість перед румунським гравцем Костянтином Дімою у розмірі 407 600 доларів. Румун підписав з Десною контракт у січні 2021 року терміном на 3,5 роки, але на полі провів лише хвилину, вийшовши на заміну у матчі проти Інгульця. У липні 2021 року клуб припинив співпрацю з гравцем.

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