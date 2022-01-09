"Условия контракта должны соблюдаться. Это один из основополагающих принципов ФИФА. Независимо от того, задействовал ли футбольный клуб игрока для участия в официальных матчах или нет, соблюдать условия контракта обязаны обе стороны. Футболист обязан тренироваться и не нарушать спортивный режим, а клуб своевременно и в полном объеме выплачивать ему заработную плату.

ФИФА обязала Десну выплатить почти полмиллиона долларов экс-игроку черниговцев – клубу грозят серьезные санкции

Если клуб задерживает выплаты, игрок имеет право досрочно расторгнуть контракт и требовать компенсацию, которая обычно рассчитывается исходя из оставшейся суммы контракта. Это стандартная практика органов футбольного правосудия ФИФА.

В случае невыполнения клубом решения, принятого органами ФИФА относительно выплаты игроку компенсации в установленный срок, следует автоматическая санкция в виде запрета на регистрацию новых игроков на национальном и международном уровнях до момента полной выплаты.

Если в течение трех последующих заявленных периодов клуб не выплатил присужденную сумму в полном объеме, и нет соглашения с игроком об отсрочке выплаты, дисциплинарные органы ФИФА будут применять более жесткие санкции в виде принудительного снижения клуба в классе или лишения профессионального статуса", – поделился Скоропашкин в комментарии meta-ratings.

Напомним, Десна имеет задолженность перед румынским игроком Константином Димой в размере 407 600 долларов. Румын подписал с Десной контракт в январе 2021 года сроком на 3,5 года, но на поле провел всего минуту, выйдя на замену в матче против Ингульца. В июле 2021 года клуб прекратил сотрудничество с игроком.

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