Десна має виплатити 407 600 доларів своєму екс-гравцю – румуну Константіну Дімі, повідомляє meta-ratings.

У Десні прокоментували чутки про трансферний бан клубу

Якщо ж не вийде заплатити у найближчий час, то чернігівцям загрожують серйозні санкції. До того ж, Десна має й інші борги, а деякі гравці (Тотовицький, Будківський та Юрченко) вже покинули команду.

Нагадаємо, Діма підписав з Десною контракт у січні 2021 року терміном на 3,5 роки, але на полі провів лише хвилину, вийшовши на заміну у матчі проти Інгульця. У липні клуб припинив співпрацю з гравцем.

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