ФІФА зобов'язала Десну виплатити майже пів мільйона доларів екс-гравцю чернігівців – клубу загрожуть серйозні санкції
Палата з вирішення спорів ФІФА винесла рішення щодо боргу Десни перед гравцем Константіном Дімою.
Десна має виплатити 407 600 доларів своєму екс-гравцю – румуну Константіну Дімі, повідомляє meta-ratings.
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Якщо ж не вийде заплатити у найближчий час, то чернігівцям загрожують серйозні санкції. До того ж, Десна має й інші борги, а деякі гравці (Тотовицький, Будківський та Юрченко) вже покинули команду.
Нагадаємо, Діма підписав з Десною контракт у січні 2021 року терміном на 3,5 роки, але на полі провів лише хвилину, вийшовши на заміну у матчі проти Інгульця. У липні клуб припинив співпрацю з гравцем.
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