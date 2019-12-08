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Десна знищила Карпати у Львові з тенісним рахунком

15:56 5344 Читать на русском
Десна знищила Карпати у Львові з тенісним рахунком
Карпати принизливо поступаються

Десна розгромила Карпати у Львові (6:2) у матчі 17 туру УПЛ. Звіт поєдинку читайте на "Футбол 24".

17’ Єгор Назарина
57’ Олег Кудрик
64’ Александру Бойчук
 
Максим Імереков 3’
Олександр Філіппов 16’
Владислав Калітвінцев 53’
Дмитро Хльобас 77’
Владислав Калітвінцев 80’
Олександр Філіппов 89’
3’ Максим Імереков
16’ Олександр Філіппов
17’ Єгор Назарина
53’ Владислав Калітвінцев
57’ Олег Кудрик
64’ Александру Бойчук
77’ Дмитро Хльобас
80’ Владислав Калітвінцев
89’ Олександр Філіппов

У Львові зустрічались десята і четверта команди УПЛ. Карпати не перемагали 9 матчів поспіль (6 поразок, 3 нічиї), натомість Десна завітала у Галичину після домашньої звитяги над Олександрією. Небезпідставність власних претензій на єврокубки чернігівці почали доводити з перших хвилин зустрічі. Підопічні Рябоконя легко проникали у штрафний майданчик "левів" і заслужено провели швидкий м'яч. Імереков, скориставшись безладом у захисті господарів після подачі з кутового, розстріляв бідолашного Кудрика ударом впритул.

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Десна, яка поступалась другому в таблиці Динамо лише трьома очками, не збавляла оберти – на 16-й хвилині команда Санжара пропустила ще раз. Спочатку Калітвінцев ледь не забив дальнім пострілом, а згодом арбітр призначив пенальті після падіння Кузика у боротьбі з Мартінсом. Філіпов чітко виконав покарання, пробивши у правий від Кудрика кут. Не встигли Карпати розіграти сферу в центрі поля, як Шурман ставить одинацятиметровий в інший бік. Огиря не за правилами зупинив прорив Мартінса. Назарина також не схибив. Це був 4-й м'яч Євгена у чотирьох останніх матчах УПЛ.

Перед свистком на перерву команди обмінялись ще двома небезпечними моментами. Кльоц, перебуваючи на хорошій позиції, влупив паралельно з воротами, а Філліпову зовсім трохи забракло, щоб проштовхнути сферу повз Кудрика – 1:2 після першого тайму. Десна виглядала гостріше, хоча й поступалась "левам" за ударами в площину (2:5).

Друга половина гри також розпочалась з "бліцкригу" гостей. Динис Фаворов вивів Філіппова на побачення з Кудриком, але форвард Десни запоров розкішний момент – почав обігрувати голкіпера Карпат, який встиг заблокувати удар. А вже через дві хвилини відзначився Калітвінцев, скориставшись відскоком м'яча після прострілу Мостового. Влад бездоганно виконав під дальню стійку. Проблеми Карпат продовжились на 57-й – Кудрик отримав пряму червону, намагаючись зупинити прорив Хльобаса.

Карпати красиво скоротили відставання у меншості. Мартінс головою скинув на Бойчука, а той ефектно пробив через себе. Однак, після цього львів'яни пропустили ще дві вбивчі контратаки. Філліппов одним пасом розрізав всю оборону господарів – Хльобас впевнено реалізував вихід віч-на-віч з Артимом. Через три хвилини Калітвінцев оформив дубль. Десна красиво розіграла більшість, а Влад розібрався з голкіпером. Принизливу крапку поставив Філіппов – обіграв Артима та закотив у порожні.

Десна, набравши 33 очки, наздоганяє Динамо, яке пізніше зіграє проти Зорі. Карпати залишились на 11-му місці – скромні 11 балів.

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Карпати - Десна Карпати Карпати Десна Десна
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