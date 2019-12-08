Десна знищила Карпати у Львові з тенісним рахунком

Десна розгромила Карпати у Львові (6:2) у матчі 17 туру УПЛ. Звіт поєдинку читайте на "Футбол 24".

У Львові зустрічались десята і четверта команди УПЛ. Карпати не перемагали 9 матчів поспіль (6 поразок, 3 нічиї), натомість Десна завітала у Галичину після домашньої звитяги над Олександрією. Небезпідставність власних претензій на єврокубки чернігівці почали доводити з перших хвилин зустрічі. Підопічні Рябоконя легко проникали у штрафний майданчик "левів" і заслужено провели швидкий м'яч. Імереков, скориставшись безладом у захисті господарів після подачі з кутового, розстріляв бідолашного Кудрика ударом впритул.

Назарина зізнався про жорстку розмову гравців Карпат з фанатами львівського клубу

Десна, яка поступалась другому в таблиці Динамо лише трьома очками, не збавляла оберти – на 16-й хвилині команда Санжара пропустила ще раз. Спочатку Калітвінцев ледь не забив дальнім пострілом, а згодом арбітр призначив пенальті після падіння Кузика у боротьбі з Мартінсом. Філіпов чітко виконав покарання, пробивши у правий від Кудрика кут. Не встигли Карпати розіграти сферу в центрі поля, як Шурман ставить одинацятиметровий в інший бік. Огиря не за правилами зупинив прорив Мартінса. Назарина також не схибив. Це був 4-й м'яч Євгена у чотирьох останніх матчах УПЛ.

Перед свистком на перерву команди обмінялись ще двома небезпечними моментами. Кльоц, перебуваючи на хорошій позиції, влупив паралельно з воротами, а Філліпову зовсім трохи забракло, щоб проштовхнути сферу повз Кудрика – 1:2 після першого тайму. Десна виглядала гостріше, хоча й поступалась "левам" за ударами в площину (2:5).

Друга половина гри також розпочалась з "бліцкригу" гостей. Динис Фаворов вивів Філіппова на побачення з Кудриком, але форвард Десни запоров розкішний момент – почав обігрувати голкіпера Карпат, який встиг заблокувати удар. А вже через дві хвилини відзначився Калітвінцев, скориставшись відскоком м'яча після прострілу Мостового. Влад бездоганно виконав під дальню стійку. Проблеми Карпат продовжились на 57-й – Кудрик отримав пряму червону, намагаючись зупинити прорив Хльобаса.

Карпати красиво скоротили відставання у меншості. Мартінс головою скинув на Бойчука, а той ефектно пробив через себе. Однак, після цього львів'яни пропустили ще дві вбивчі контратаки. Філліппов одним пасом розрізав всю оборону господарів – Хльобас впевнено реалізував вихід віч-на-віч з Артимом. Через три хвилини Калітвінцев оформив дубль. Десна красиво розіграла більшість, а Влад розібрався з голкіпером. Принизливу крапку поставив Філіппов – обіграв Артима та закотив у порожні.

Десна, набравши 33 очки, наздоганяє Динамо, яке пізніше зіграє проти Зорі. Карпати залишились на 11-му місці – скромні 11 балів.

Маріуполь розписав нічию зі Львовом у матчі з двома вилученнями та скасованим голом