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Назарина зізнався про жорстку розмову гравців Карпат з фанатами львівського клубу

10:49 453 Читать на русском
Назарина зізнався про жорстку розмову гравців Карпат з фанатами львівського клубу
Ультрас Карпат / Фото ФК Карпати

Півзахисник Карпат Єгор Назарина вважає, що незважаючи на результати команди, у вболівальників хороше ставлення до "зелено-білих".

 

"Після серії невдалих матчів у нас була жорстка розмова з нашими вболівальниками. Але зараз все добре, ми розуміємо їх, вони розуміють нас і підтримують в цій непростій ситуації.

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У Карпат прекрасні відносини з ультрас, недавно ми навіть грали товариський матч на базі, багато спілкувалися після гри. Завжди приємно проводити такі заходи, все чудово", – цитує Назарину Команда 1.

В поточному сезоні Єгор провів 9 матчів, в яких відзначився 4-ма голами. Після 16-ти турів УПЛ Карпати перебувають на 10-й сходинці, маючи в активі лише 11 очок.

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