Маріуполь розписав нічию зі Львовом у матчі з двома вилученнями та скасованим голом

В рамках очного поєдинку 17-го туру УПЛ Маріуполь та Львів голів не забивали (0:0).

Матч розпочався у невисокому темпі й за фантастичної атмосфери на трибуних. Вболівальники весело змагалися у вмінні дудіти в дудку якомога довше, тож іноді здавалося, ніби команди грають під звук сирен цивільної оборони. Можливо, саме через таку підтримку футболісти в перші десять хвилин не вигадали нічого цікавішого за дальній удар Бикова кудись за межі стадіону. Здавалося, нас очікує абсолютно нудний перший тайм.

Очікування не підвели, хоча на 10-х хвилинах Львів був близьким до відкриття рахунку. Зокрема, на 11-й непоганий постріл з-за меж штрафного вдався Богунову, а на 17-й Сабіно зарядив метрів з 23-х під саму поперечину – в обох випадках Гальчук зіграв надійно. На жаль, цього запалу надовго не вистачило, тож матч швидко скотився до гнітючої позиційної боротьби. До перерви сталося лише два гідні уваги епізоди: на 27-й хвилині Ренан замкнув подачу Татаркова ударом у поперечину, а на 35-й під неї ж сам Микита пробив з дальньої дистанції – Гальчук знову врятував Маріуполь. Ось такий перший тайм.

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Старт другого для Львова, здавалося, почався непогано. Вже на 47-й хвилині гості заробили стандарт на лівому фланзі, з якого прямого удару в руки голкіперу завдав Татарков. Втім, вже на 48-й "містяни" несподівано залишилися у меншості: Вакула тікав у прорив до воріт, а останній захисник – Братков – відверто поставив йому підніжку. Сергій Бойко без вагань показав центрбеку червону картку, але підопічні Єгіше Мелікяна ніби й не помітили проблеми. Вони продовжили атакувати, навіть створивши момент на 59-й хвилині – це Богунов метрів з 20-ти пробив повз ворота.

У Маріуполя взагалі нічого не виходило, хоча на поле по перерві вийшов Танковський, а трохи згодом гру посилив нападник Топалов. Більше того: на 65-й хвилині склади зрівнялися через фол Танковського – В'ячеслав увірвався у штрафний і при спробі обіграти півкоманди наступив на гомілкостоп Люльці, одразу побачивши перед собою "червоне світло". Як не дивно, але після цього у азовців виник перший більш-менш гострий епізод – Топалов на 68-й увірвався на лівий край карного майданчика й пробив під ближній кут, змусивши Сарнавського вступати у гру.

На 70-х хвилинах команди взяли паузу в активності. На полі відбувалися лише заміни, фоли, пошкодження та роздача жовтих карток, а Шину так і взагалі почали хапати судоми. Нічого цікавішого за невдалу спробу Топалова замкнути подачу Вакули ударом у падінні через себе в цей період вболівальники не побачили – втім, їм і без футболу було чим зайнятися. Божественний звук дудок не стихав ні на хвилину, чого не скажеш про освітлення на стадіоні.

В ендшпілі поєдинку стало трішки веселіше. Так, Львів отримав можливість відкрити рахунок на 83-й хвилині зі стандарту метрів з 20-ти, однак Татарков запустив м'яч значно вище воріт. Маріуполь ледь не вирвав перемогу на 85-й: Вакула змістився у зону перед карним майданчиком та пробив по центру, Сарнавський парирував перед собою, а Кащук тут же зіграв на добиванні – втім, гол не було зараховано через офсайд у Олекссія.

Львів відповів на цей епізод ударом Пернамбукко метрів з 35-ти в небо, на що одразу прилетіло два постріли із середньої дистанції у виконанні Кирюханцева та Вакули – обидва потягнув Сарнавський. Він же врятував у компенсований час після удару зі штрафного з гострого кута під ближню стійку та добивання Тищенка з метру. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

Таким чином, Маріуполь набрав 19 очок, залишившись на сьомій сходинці в турнірній таблиці УПЛ. Львів, маючи тепер 12 залікових балів, піднявся на десяту позицію.

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