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Десна – Олександрія – 2:0 – відео голів та огляд матчу

19:18 377 Читать на русском
Десна – Олександрія – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Десна – Олександрія – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Десна здобула стратегічну перемогу над Олександрією в рамках 16-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

46’ Дмитро Хльобас
60’ Олександр Філіппов
 
46’ Дмитро Хльобас
60’ Олександр Філіппов

Десна скористала втомою Олександрії після Ліги Європи і здобула домашню перемогу. У складі господарів відзначалися Хльобас та Філіппов – обидва голи були забиті у другому таймі.

Десна у рідних стінах впевнено перемогла Олександрію – чернігівці вийшли на третю позицію в УПЛ

Таким чином, чернігівці набрали 30 очок, принаймні на кілька годин піднявшись на третю позицію в турнірній таблиці. Олександрія, маючи в активі 27 залікових балів, залишилась на п'ятій сходинці.

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