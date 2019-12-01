Десна – Олександрія – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Десна здобула стратегічну перемогу над Олександрією в рамках 16-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Десна скористала втомою Олександрії після Ліги Європи і здобула домашню перемогу. У складі господарів відзначалися Хльобас та Філіппов – обидва голи були забиті у другому таймі.

Десна у рідних стінах впевнено перемогла Олександрію – чернігівці вийшли на третю позицію в УПЛ

Таким чином, чернігівці набрали 30 очок, принаймні на кілька годин піднявшись на третю позицію в турнірній таблиці. Олександрія, маючи в активі 27 залікових балів, залишилась на п'ятій сходинці.