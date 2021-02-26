Десятий тур інтелектуальної Ліги чемпіонів на "Футбол 24"! Приєднатися до конкурсу можна, починаючи з будь-якого туру.

Вітаю, шановне товариство! Ми просто-таки вриваємося у футбольну весну, яка буде насиченою надважливими матчами і, сподіваюся, позитивними для нас емоціями. Попри те, черговий випуск призового кросворда – за графіком.

"Дещо "покопатись" довелось із недобросовісним власником ФК Обіліч, – звітує Олег Валах. – Решта слів склались практично самі собою. Ще одна цікавинка – процес розгадування кросворду відбувався під акомпанемент шлягера С. Гіги, котрий безперестанно звучав у моїй голові".

"Снігова круговерть внесла свої корективи у життєвий ритм і подарувала спокійний вечір душевної насолоди – розгадування чергової футбольної головоломки", – пише лідер загального заліку Юрій З.

"Моє намагання позмагатися у швидкості розв'язування кросворду знову "не пішло", якось все пригальмувалося від самого початку. Але, сповідуючи олімпійський принцип "головне – не перемога, а участь", не поспішаючи довів справу до кінця", – зізнається Сергій Зворський.

Тим часом наші призи потихеньку дістаються адресатів. Наприклад, Віталій Мітітюк доповідає, що фірмовим брелком "відкоркував плящину темного". І, мабуть, не одну :-))) А Лілія Гачкало з Умані ділиться ще більшим щастям: "За три останні дні я виграла три футбольні призи: офіційний м'яч Євро-2020, картку з Крішем та у вас футболочку. Щастить мені у футбольних конкурсах".

Правильні відповіді на кросворд №22 "Луческу підштовхнув його до відставки, а вона надихнула Реброва"

Горизонтально: 2. Мак. 5. Срна. 6. Альм. 7. Ріл. 8. Таре. 9. Анна. 10. Сун (Сон). 13. Махарадзе. 17. Кандауров. 21. Гот. 23. Купе. 24. Фрай. 25. Ріо. 26. Слот. 27. Ріва. 28. Інд.

Вертикально: 1. Аркан. 2. Мареска. 3. Каланча. 4. Ньянг. 11. Омоко. 12. Лейва. 14. Хин. 15. Роа. 16. Дир. 18. Догерті. 19. Уотфорд. 20. Дукла. 22. Нарва.

Сліпий жереб цього разу обрав Сергія Зворського, якому ми відправимо примірник журналу "Локальна історія" за грудень. "На швидкість" найкраще спрацював Сергій Ярмола, надіславши правильні відповіді 12 лютого о 21:44. Другим був Віталій Максимчук (22:39), третім – Віталій Мітітюк (23:27). Втішний приз – брелок із логотипом Футбол 24 – поїде до Василя Рошинця із Закарпаття, який продемонстрував четверту швидкість (13 лютого, 00:17).

Турнірна таблиця після 9-ти турів

*Приєднатися до конкурсу можна, починаючи з будь-якого туру

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Нагадуємо, що головною винагородою за перемогу в дебютному сезоні ЛЧ буде крутий рюкзак від Футбол 24. Поточний призовий фонд – фірмова футболка за перемогу у турі і брелок для автора найшвидше надісланих правильних відповідей (за принципом "один конкурсант – один брелок").

1. Розгадуєте кросворд.

2. Відповіді надсилаєте на скриньку [email protected] (до четверга, 11 березня, включно).

3. Результати розіграшу – 12 березня, у п'ятницю, о 21:00.

Поїхали!

Горизонтально: 7. Бразилець у московському Спартаку "нульових". Ви точно чули це прізвище не тільки у футболі. 8. Геніальний тренер, тактичний фрік ХХ століття. 9. Один із найвідоміших галичан в історії київського Динамо. 10. Екс-хавбек збірної Англії, який бореться зі своїм клубом за виживання в АПЛ. 11. Голкіпер київського Динамо, який писав історію Металіста з "електричного стільця". 13. Червоно-чорний клуб із країв текіли та наркокартелів. 15. Місто на турнірному шляху Юргена Клоппа у 2010-му. 17. Опорник Нанта, Ліона і збірної Франції 2000-х. 20. І тренер Рон, і рефері Мартін. 21. "… Парк" – історичний храм, на якому виступає клуб англійського Чемпіоншипу. 23. Воротар Шахтаря і тернопільської Ниви у 90-х. 24. Хавбек із Балкан, який поповнив Ювентус у 2010-му.

Вертикально: 1. Королева ночі, покровителька титулованого клубу із Чемпіоншипу, якому понад 150 років. 2. Один із суперників Шахтаря у євросезоні 2015/16. 3. Видатний німець в історії Реала. 4. Рятівні стрибки голкіпера. 5. У 80-х київське Динамо двічі знищувало цю команду з непристойним рахунком 7:0. 6. Капітан збірної Іспанії 80-х. 12. Зірка збірної Данії, чемпіон Європи-1992, який втратив усе, знюхавшись із сектою. 14. Стадіон легендарного гола Шеви за збірну України. 16. Уславлений голкіпер Атлетіка Більбао та Фурії Рохи. 18. А цей кіпер захищав ворота Бешікташа наприкінці "нульових". 19. Обережно, оффтоп! Відома російська фігуристка 80-90-х. 22. І Каран, і Давала – авторитетні футбольні османи.

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