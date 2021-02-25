"Федерації головне – почати чемпіонат. Вони сидять в кабінетах, не думають про футболістів. Звичайно, краще грати в Туреччині в таку пору року, особливо з урахуванням того, що вболівальники не можуть відвідувати матчі. Що ми побачили в перших двох турах? Футбол? Запитайте, як футболістам грати в таку погоду.

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Потрібно було хлопців в кабінетах випустити на поле, надіти на них маєчки та бутси, хай би відчули, як при мінус 10 на полі. Який це стрес для дихальних шляхів. Це питання потрібно було піднімати раніше. Думаю, всі клуби погодилися б – залишитися на тиждень довше в Туреччині не проблема", – заявив Кополовець у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, Минай відновив чемпіонат з поразок Львову (1:2) та Олександрії (0:3).

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