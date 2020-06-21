Рябоконь: Десна провела один з найгірших матчів

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь поділився враженнями від матчу 27-го туру УПЛ проти Зорі (1:2).

"Відразу щось не пішло, пропустили гол. Після цього Зоря лише нарощувала перевагу. Слабенько виглядали, один з найгірших наших матчів.

Десна – Зоря – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Суперник виявився не по зубах. Сьогодні тільки 2-3 гравці Десни зіграли на своєму рівні. Це все сила суперника. Хочемо потрапити в єврокубки, але є три команди, сильніші за нас. Будемо боротися", – наводить слова Рябоконя ПроФутбол.

Нагадаємо, Десна мінімально поступилась Зорі (1:2) в матчі прямих конкурентів за третє місце. Луганці набрали 52 очки та зрівнялись з Динамо, Десна залишилась четвертою з 49 пунктами в активі.

Зоря на виїзді впевнено перемогла Десну у битві за третє місце – луганці наздогнали Динамо в таблиці