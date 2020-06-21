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Рябоконь: Десна провела один з найгірших матчів

21 червня 23:50 - Читать на русском
Рябоконь: Десна провела один з найгірших матчів
Олександр Рябоконь / ФК Десна

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь поділився враженнями від матчу 27-го туру УПЛ проти Зорі (1:2).

90+8’ Денис Фаворов
 
Владислав Кочергін 6’
Богдан Михайліченко 55’
Євген Чеберко 90+7’
6’ Владислав Кочергін
55’ Богдан Михайліченко
90+7’ Євген Чеберко
90+8’ Денис Фаворов

"Відразу щось не пішло, пропустили гол. Після цього Зоря лише нарощувала перевагу. Слабенько виглядали, один з найгірших наших матчів.

Десна – Зоря – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Суперник виявився не по зубах. Сьогодні тільки 2-3 гравці Десни зіграли на своєму рівні. Це все сила суперника. Хочемо потрапити в єврокубки, але є три команди, сильніші за нас. Будемо боротися", – наводить слова Рябоконя ПроФутбол.

Нагадаємо, Десна мінімально поступилась Зорі (1:2) в матчі прямих конкурентів за третє місце. Луганці набрали 52 очки та зрівнялись з Динамо, Десна залишилась четвертою з 49 пунктами в активі.

Зоря на виїзді впевнено перемогла Десну у битві за третє місце – луганці наздогнали Динамо в таблиці

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Теги
Зоря Зоря Десна - Зоря Десна Десна Олександр Олександр Рябоконь
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