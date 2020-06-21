Рябоконь: Десна провела один из худших матчей

Главный тренер Десны Александр Рябоконь поделился впечатлениями от матча 27-го тура УПЛ против Зари (1:2).

"Сразу что-то не пошло, пропустили гол. После этого Заря только наращивала преимущество. Слабо выглядели, один из худших наших матчей.

Десна – Заря – 1:2 – видео голов и обзор матча

Соперник оказался не по зубам. Сегодня только 2-3 игрока Десны сыграли на своем уровне. Это все сила соперника. Хотим попасть в еврокубки, но есть три команды, сильнее нас. Будем бороться", – приводит слова Рябоконя ПроФутбол.

Напомним, Десна минимально уступила Заре (1:2) в матче прямых конкурентов за третье место. Луганчане набрали 52 очка и сравнялись с Динамо, Десна осталась четвертой с 49 пунктами в активе.

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