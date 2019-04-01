Десна призначила Стоїчкова на посаду головного тренера – оригінальний жарт на 1 квітня

Чернігівська Десна оригінально розіграла вболівальників з нагоди першого квітня.

"Легендарний футболіст, володар "Золотого М'яча", ікона болгарського і легенда світового футболу Христо Стоїчков очолив чернігівську Десну. Він вже прибув в "північне місто" і розпочинає роботу з командою", – таке жартівливе повідомлення опублікувала прес-служба Десни.

Суперсучасний стадіон за китайські гроші та Олімпіада-2032 – жарт на 1 квітня від Прикарпаття

Зауважимо, що у володаря "Золотого м'яча-1994" склалися дружні відносини з чернігівцями. В травні минулого року він приїжджав на матч Десни проти Миколаєва, а пізніше привітав клуб із виходом у Прем'єр-лігу.