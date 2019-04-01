Десна призначила Стоїчкова на посаду головного тренера – оригінальний жарт на 1 квітня

Україна — 18:26 5641
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Че Че офіційно покинув Динамо і став гравцем Сан-Паулу
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5 команд Ла Ліги, які могли б запросити Зозулю: від Роналдо до найбільш українського клубу ІспаніїІспанія — 18:17 1658
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Без Реброва, Ротаня та Шевчука: топ-8 найкращих молодих тренерів УкраїниСергій Тищенко — 14:30 3272
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"Зозуля зацікавив не лише Хетафе у Прімері": чому Іспанія дивується вибору ШевченкаІспанія — 13:30 13347
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Клопп попереду Гвардіоли, Баварія позаду Борусії, Мессі вирішує долю каталонського дербі – топ-10 підсумків євровікендуСвіт — 13:06 1928