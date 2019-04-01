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Десна назначила Стоичкова на должность главного тренера – оригинальнаяй шутка на 1 апреля

19:25 0 Читати українською
Десна назначила Стоичкова на должность главного тренера – оригинальнаяй шутка на 1 апреля
Христо Стоичков / фото из соцсетей

Черниговская Десна оригинально разыграла болельщиков по случаю первого апреля.

"Легендарный футболист, обладатель "Золотого Мяча", икона болгарского и легенда мирового футбола Христо Стоичков возглавил черниговскую Десну. Он уже прибыл в "северный город" и начинает работу с командой", – такое шутливое сообщение опубликовала пресс-служба Десны.

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Заметим, что у обладателя "Золотого мяча-1994" сложились дружеские отношения с черниговцами. В мае прошлого года он приезжал на матч Десны против Николаева, а позже поздравил клуб с выходом в Премьер-лигу.

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Десна Десна Христо Стоичков
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