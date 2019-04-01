Суперсучасний стадіон за китайські гроші та Олімпіада-2032 – жарт на 1 квітня від Прикарпаття

Прикарпаття Івано-Франківськ пожартувало в соцмережах про договір із китайським мільярдером Чен Шеном, який готовий інвестувати в будівництво суперсучасного стадіону в місті, що буде готове прийняти літню Олімпіаду-2032.

Прикарпаття на своїй офіційній сторінці в Facebook вирішило розіграти вболівальників та повідомило про сенсаційний договір з мільярдером Чен Шеном, який передбачає будівництво нового сучасного стадіону в Івано-Франківську. Окрім цього у повідомлення йдеться, що місто збирається прийняти літні Олімпійські ігри в 2032 році.

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"Китайський мільярдер Чень Шен вирішив інвестувати в будівництво нової суперсучасної арени в Івано-Франківську.

Відповідна угода була підписана із міським головою Русланом Марцінківим.

Вартість споруди складе орієнтовно 60 млн доларів, а подальші інвестиції китайського бізнесмена сягнуть 1,04 млрд доларів.

Стадіон планують використовувати для проведення масштабних міжнародних спортивних подій. Зокрема, Франківськ позмагається за право проведення літньої Олімпіади-2032", – написали на сторінці клубу.