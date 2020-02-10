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Десна оголосила імена спаринг-партнерів на другому зборі

15:24 128 Читать на русском
Десна оголосила імена спаринг-партнерів на другому зборі
Гравці Десни / фото ФК Десна

Чернігівська Десна визначилась зі списком суперників на другому тренувальному зборі.

Десна проведе чотири контрольні зустрічі під час другого тренувального збору, інформує офіційний Instagram клубу. Додамо, що чернігівці проведуть одразу дві гри в один день.

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13 лютого – Ханчжоу Грінтаун (Китай).

13 лютого – Валмієра (Латвія).

16 лютого – Віборг (Данія).

17 лютого – Вітебськ (Білорусь).

Зазначимо, що збір триватиме до 20 лютого. Одразу з Туреччини Десна вирушить на перший офіційний матч 2020 року – проти донецького Шахтаря.

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