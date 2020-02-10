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Беніто відзначився розкішним голом у дебютному матчі за молодіжку Динамо

12:14 1944 Читать на русском
Беніто відзначився розкішним голом у дебютному матчі за молодіжку Динамо
Беніто / фото ФК Динамо Київ

Нігерійський вінгер Беніто ефектно відкрив лік своїм голам за Динамо.

Беніто дебютував у складі молодіжної команди Динамо та одразу відзначився розкішним голом в матчі проти латвійської Валмієри.

Динамо офіційно оголосило про перехід Беніто

Після невдалого розіграшу удару від воріт голкіпер віддав неточну передачу на фланг, де перебував новачок киян. Беніто другим дотиком ефектно пробив "парашутиком" та перекинув голкіпера.

Нагадаємо, контракт з 21-річним нігерійцем розрахований до завершення сезону 2022/23. Він приєднався до Динамо на правах вільного агента, а останнім його клубом був російський Тамбов.

Новачок Динамо ставав чемпіоном і зганьбив Ракицького в Росії – тепер Беніто допомагатиме Циганкову

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