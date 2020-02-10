Десна объявила имена спарринг-партнеров на втором сборе

Черниговская Десна определилась со списком соперников на втором тренировочном сборе.

Десна проведет четыре контрольных встречи во время второго тренировочного сбора, информирует официальный Instagram клуба. Добавим, что черниговцы проведут сразу две игры в один день.

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13 февраля – Ханчжоу Гринтаун (Китай).

13 февраля – Валмиера (Латвия).

16 февраля – Виборг (Дания).

17 февраля – Витебск (Беларусь).

Отметим, что сбор продлится до 20 февраля. Сразу из Турции Десна отправится на первый официальный матч 2020 – против донецкого Шахтера.

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