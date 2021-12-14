Форвард Десни Пилип Будківський і хавбеки команди Леван Арвеладзе та Андрій Тотовицький вже найближчим часому можуть покинути чернігівський клуб – їхні контракти завершуються 31 грудня 2021 року, повідомляє meta-ratings. Гравці не дали згоди на продовження співпраці.

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На цьому проблеми сіверян не закінчуються. Литовка, Мисак, Селін, Домбровський, Юрченко та Безбородько мають угоди до літа 2022 року, що означає, що вони зможуть вести переговори вже цієї зими та піти з клубу безкоштовно.

Додамо, що Десна наразі розташувалась на 7 місці в чемпіонаті України, маючи в активі 25 очок.

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